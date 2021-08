Ciciliano a Sky TG24: “Necessario vaccinare i bambini sotto i 12 anni”

Lo ha detto il membro del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), intervenendo a “Timeline”. Secondo l’esperto, “in questo caso non si può ragionare in termini di essere o meno favorevoli, vanno messi sul piatto della bilancia i benefici e i non benefici della campagna vaccinale alle fasce d'età 5-12 anni e in questo momento è assolutamente necessario che queste fasce d’età vengano vaccinate”, ha spiegato

Il vaccino anti-Covid per i minori di 12 anni? Secondo Fabio Ciciliano, membro del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), è un passaggio “necessario” nella lotta alla diffusione del coronavirus. “In questo caso non si può ragionare in termini di essere o meno favorevoli, vanno messi sul piatto della bilancia i benefici e i non benefici della campagna vaccinale alle fasce d'età 5-12 anni e in questo momento è assolutamente necessario che queste fasce d’età vengano vaccinate”. Lo ha detto intervenendo a “Timeline”, in onsa su Sky TG24, segnalando, inoltre, che “ad oggi registriamo 28 bambini che sono purtroppo deceduti per il Covid”.