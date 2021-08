1/10 ©Ansa

In Italia, secondo l’ultimo aggiornamento delle 06:14 del 9 agosto, sono 34.453.812 le persone vaccinate con ciclo completo contro il Covid. Si tratta del 63,79% della popolazione over 12: un dato che si avvicina a quell’80% a cui si punta per fine settembre per raggiungere l’immunità collettiva

