Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 10 agosto. LIVE

Con 300 milioni di certificati emessi tra i 27 Paesi membri, la carta verde è ormai entrata nella vita della maggior parte dei cittadini dell'Unione. Adottato il primo luglio per consentire i viaggi oltre i confini nazionali, in poco più di un mese è diventato uno strumento indispensabile in diversi Stati per godersi in sicurezza una cena al ristorante, un concerto o una visita ad un museo, una partita o un tuffo in piscina. Ma non mancano le proteste