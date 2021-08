Covid, la Sicilia potrebbe tornare in zona gialla dal 16 agosto

E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La regione è a quota 14%, un punto sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il passaggio in zona gialla

Cresce in Sicilia l'occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri Covid di 'area non critica'. La regione è a quota 14%, un punto sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il passaggio in zona gialla (VACANZE: COSA CAMBIA IN ZONA GIALLA). Nella regione cresce anche l'incidenza settimanale dei casi, che supera quota 100. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati del 9 agosto con quelli del giorno precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I numeri

In base ai nuovi parametri, una regione passa in zona gialla se l'incidenza dei casi di infezione settimanali è compresa tra 50 e 150 ogni 100mila abitanti e se, contemporaneamente, il tasso di occupazione delle terapie intensive supera il 10%, (come accade attualmente in Sardegna), oppure se l'occupazione dei reparti ospedalieri supera il 15%. Il tasso di occupazione dei posti letto per i ricoverati per Covid è in Sicilia al 14%. Per quanto riguarda il tasso di occupazione di terapie intensive, la regione è invece al 7%.