10/10 ©IPA/Fotogramma

In una nuova sezione del monitoraggio quotidiano, Agenas segnala che il numero di contagi settimanali da Sars-Cov-2 per 100.000 abitanti in Italia è al 68,91 (settimana 2-8 agosto), in crescita rispetto ai 63,65 registrati dal 26 luglio al primo agosto. Tre regioni superano quota 100: Sardegna (142,03), Toscana (119,73) e Sicilia (104,55). L’incidenza è uno degli indicatori previsti nei nuovi parametri che determinano il passaggio in zona gialla delle regioni