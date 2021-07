Covid Usa, verso ritorno mascherina al chiuso anche per i vaccinati

Negli Stati Uniti , i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) si stanno preparando a raccomandare di nuovo l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, anche per i vaccinati, in determinate circostanze ed in alcune aree del Paese, in quella che è una decisa inversione di tendenza rispetto a soli due mesi fa. Lo riporta il “ New York Times ”, sottolineando come il cambiamento di rotta sia dovuto alle crescenti infezioni legate alla diffusione della variante Delta del coronavirus , anche in persone che sono state completamente immunizzate. E dell’aumento di casi in aree con bassi tassi di vaccinazione. I vaccini, riportano comunque i CDC “rimangono efficaci contro i peggiori esiti dell'infezione con il virus, compresi quelli che coinvolgono la variante Delta”.

Esperti Usa, balzo casi più veloce di altre ondate

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: le news di oggi 27 luglio. LIVE

L'aumento dei casi di Covid-19 registrato negli Stati Uniti, hanno segnalato gli esperti, si sta verificando ad una velocità decisamente più alta rispetto alle precedenti ondate pandemiche. La conferma è arrivata proprio anche dal sito “Stat”, che si occupa di salute e medicina, in cui si è fatto notare come la possibile nuova ondata di diffusione del coronavirus negli Usa, alimentata dalla variante Delta, risulti molto più trasmissibile del ceppo originale Alfa. Come spiegato da Celine Gounder, specialista di malattie infettive alla Grossman School of Medicine della New York University e membro del comitato consultivo sul Covid del presidente Biden, “all'inizio della pandemia spiegavamo alla gente il rischio di venire contagiati se si era in un ambiente chiuso, senza mascherine, vicini ad una persona portatrice del virus per 15 minuti e più”, ha riferito. “Oggi l'equivalente di quel rischio con la variante Delta è pari ad 1 secondo e, per questo, bisogna fare di più per proteggersi, incluso tornare ad usare le mascherine se si è in ambienti interni con persone al di fuori della propria cerchia”.

La conferma della Casa Bianca: “Manterremo le restrizioni ai viaggi”

Proprio in virtù dell’emergenza sanitaria e dell’aumento dei casi di Covid-19, la Casa Bianca ha confermato l'intenzione di mantenere, almeno per il momento, le restrizioni legate ai viaggi internazionali. Lo ha sottolineato la portavoce Jen Psaki, riferendo come le porte degli Stati Uniti restino chiuse anche all'Europa. Rimangono, dunque, tutte le restrizioni sui viaggi non essenziali dai Paesi stranieri, non solo quelli dal Vecchio Continente. La decisione del governo americano, per ora, non cambia, nonostante le forti pressioni sull'amministrazione Biden per una riapertura dei confini, non solo da parte di alleati e partner, ma anche delle compagnie aeree e di molti membri del Congresso che vedono un eventuale allentamento della stretta come una boccata di ossigeno per l'economia, a partire dal settore del turismo. “La valutazione dell'Ue rimane che ci sono forti motivi per gli Usa per riaprire ai viaggi dall'Europa”, ha spiegato in quest’ottica Adalbert Jahnz, portavoce della Commissione Europea, nel corso di un briefing. Il portavoce ha ricordato che l'Ue rimane “in stretto contatto con gli Usa per la ripresa dei viaggi in sicurezza”, oltre ad aver “ricevuto garanzie che anche le autorità statunitensi daranno grande priorità al tema”. Le valutazioni, al momento, “sono in corso tra gli esperti”, ha confermato Jahnz. Le restrizioni, dunque, continueranno a permanere anche per i cittadini stranieri che vogliono visitare le proprie famiglie negli Usa o per i migranti che desiderano inoltrare domanda di asilo.