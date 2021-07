Covid, studio: richiamo vaccini mRNA sicuro in caso reazione allergica

La seconda dose di vaccini anti-Covid a mRNA è efficace e sicura anche nei casi in cui le prime inoculazioni abbiano portato a manifestazioni allergiche. È la conclusione a cui è giunto uno studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association Internal Medicine, condotto dagli allergologi del Massachusetts General Hospital (MGH), in collaborazione con i colleghi del Vanderbilt University Medical Center, dello University of Texas Southwestern Medical Center e della Yale School of Medicine. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)