Vaccino mRna, Ema: possibile legame con miocardite e pericardite

Lo ha segnalato il comitato per la sicurezza dell’European Medicines Agency (Ema). In casi molto rari e in seguito a vaccinazione con i vaccini anti-Covid di Comirnaty (Pfizer – BioNtech) e Spikevax (precedentemente Moderna), possono verificarsi queste due condizioni infiammatorie del cuore, con sintomi quali mancanza di respiro, battito cardiaco accelerato ed irregolare e dolore toracico. E, secondo uno studio, questi effetti possono insorgere anche in chi contrae il Covid-19

“Il comitato per la sicurezza dell'Ema (PRAC) ha concluso che miocardite e pericardite possono verificarsi in casi molto rari a seguito della vaccinazione con i vaccini anti-Covid di Comirnaty ( Pfizer – Biontech ) e Spikevax (precedentemente Moderna)”. Inizia così il comunicato online diffuso dall’European Medicines Agency che, si legge ancora, nel giungere alle sue conclusioni “ha preso in considerazione tutte le evidenze attualmente disponibili” e, per questo, raccomanda di elencare queste due condizioni infiammatorie del cuore come nuovi effetti collaterali, inserendole nelle informazioni legate ai due farmaci, insieme ad un avvertimento per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone che ricevono i vaccini stessi.

I casi presi in esame

approfondimento

Vaccino Covid, terza dose in Italia: Pfizer chiede l'autorizzazione

Nel giungere alle sue conclusioni, il comitato dell’Ema ha effettuato una revisione approfondita di 145 casi di miocardite nello Spazio Economico Europeo (See) tra le persone che hanno ricevuto il vaccino Comirnaty e 19 casi tra le persone che hanno ricevuto Spikevax. Lo stesso Prac ha anche riesaminato le segnalazioni di 138 casi di pericardite in seguito all'uso di Comirnaty e 19 casi in seguito all'uso di Spikevax. Alla data del 31 maggio 2021, nel See erano state somministrate circa 177 milioni di dosi di vaccino Comirnaty e circa 20 milioni di dosi di Spikevax. “Il comitato ha concluso che i casi si sono verificati principalmente entro 14 giorni dopo la vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose e negli uomini adulti più giovani”, si legge nella nota. E, in cinque casi verificatisi sempre nel See, i pazienti sono deceduti. “Avevano un’età avanzata o avevano malattie pregresse”, hanno spiegato gli esperti, segnalando come i dati disponibili suggeriscano che il “decorso della miocardite e della pericardite dopo la vaccinazione è simile al decorso tipico di queste condizioni, generalmente andando a migliorare con il riposo”.

I benefici dei vaccini continuano a superare i rischi

Gli operatori sanitari, suggerisce l’Ema, devono prestare attenzione a segnali e a sintomi tipici di miocardite e pericardite e dovrebbero riferire alle persone che ricevono questi vaccini di rivolgersi immediatamente ad un medico se si verificano sintomi quali mancanza di respiro, battito cardiaco accelerato ed irregolare e dolore toracico. L'Ema, comunque, ha confermato che “i benefici di tutti i vaccini anti-Covid autorizzati continuano a superare i rischi, poiché le prove scientifiche dimostrano che riducono i decessi e i ricoveri ospedalieri dovuti alla malattia”, si legge ancora. “Come per tutti i vaccini, l'Ema continuerà a monitorare la sicurezza e l'efficacia dei vaccini e a fornire alla popolazione le informazioni più aggiornate, in particolare man mano che procede la vaccinazione su adolescenti e giovani adulti e vengono somministrate più seconde dosi. L'agenzia adotterà le misure necessarie nel caso in cui venissero riscontrati nuovi problemi di sicurezza”, hanno sottolineato gli esperti.