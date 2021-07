Covid, il vaccino cinese CoronaVac protegge all'83,5%

Il vaccino cinese CoronaVac, sviluppato dalla casa farmaceutica Sinovac, è sicuro e fornisce l'83,5% di protezione contro il Covid-19 sintomatico dopo due dosi e il 100% di protezione contro l'ospedalizzazione. È quanto emerso da un'analisi, i cui risultati sono stati pubblicati su The Lancet e presentati al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID). Lo studio di fase III del vaccino cinese, condotto in Turchia, ha anche mostrato che gli effetti avversi di CoronaVac erano principalmente lievi e si risolvevano entro un giorno. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)