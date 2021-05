Covid, monitoraggio Iss: la conferenza stampa di oggi in diretta

E’ in programma oggi, venerdì 28 maggio, la consueta conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della cabina di regia, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Intanto, da quanto emerso dalla bozza del monitoraggio stesso, tutte le Regioni italiane e le Province autonome hanno un Rt medio inferiore a 1, dunque una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Continua il miglioramento della situazione dei ricoveri dei malati di coronavirus negli ospedali. Al momento, nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)