Vaccini Covid, dal 3 giugno si apre a tutte fasce età

Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini anti-Covid a tutta la popolazione con età superiore ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. È quanto annuncerà una circolare della struttura coordinata dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, non ancora diffusa.