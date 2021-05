Covid Gb: la variante indiana è dominante, fino a 75% di nuovi casi

Lo ha riferito il Ministro della Salute britannico Hancock, segnalando come i contagi siano in aumento. Le statistiche odierne, diffuse delle autorità sanitarie locali, indicano tra l’altro che i decessi causati dal Covid-19 sono aumentati del 14% rispetto ad una settimana fa e lo stesso riguarda i ricoveri

La variante indiana del coronavirus potrebbe essere la causa del 75% dei nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito. Lo ha riferito, nel corso di una conferenza stampa, il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, sottolineando proprio come, in base agli ultimi dati disponibili, gli esperti abbiano riscontrato una decisa crescita dei contagi. ( VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

I dati che raccontano la situazione attuale

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 27 maggio

Il ministro ha spiegato, inoltre, che attualmente oltre il 50% circa dei contagi è attribuibile, con assoluta certezza, proprio alla variante indiana del coronavirus, ma che, in realtà, tale percentuale potrebbe essere anche molto più alta. Le statistiche odierne, diffuse delle autorità sanitarie britanniche, indicano tra l’altro che i decessi causati dal Covid-19 sono aumentati del 14% rispetto ad una settimana fa, sebbene si tratti di 57 vittime nell’arco di sette giorni. Numeri, comunque, considerati ancora molto bassi, così come negli altri indicatori della pandemia. Tuttavia, secondo gli esperti, la tendenza al calo si è invertita, con i nuovi casi che sono cresciuti del 20,5% in una settimana. Solamente oggi, come spiega anche il “The Guardian”, sono stati segnalati 3.542 nuovi contagi. Tra i dati che preoccupano le autorità sanitarie locali, anche l’aumento dei ricoveri. In base ai dati, ieri la differenza settimanale registrata era pari ad un +10,8%, ma nella settimana che è terminata il 23 maggio, l'aumento era stato pari al 19,9% rispetto ai sette giorni prima.

Respinte le accuse di Cummings sulla gestione del Covid

Intanto, proprio oggi, Hancock ha fortemente respinto le accuse di incompetenza nella gestione della pandemia da Covid, lanciate nelle scorse ore dall'ex consigliere del premier Boris Johnson, Dominic Cummings. Si tratta, ha detto il ministro della Salute britannico, di accuse bollante come "senza fondamento". Si tratta, ha detto, di affermazioni "false" e "infondate", ha detto il ministro rispondendo alle domande dell'opposizione alla Camera dei comuni. "Sono sempre stato franco con la gente, sia in pubblico che in privato", ha sottolineato, aggiungendo che il governo aveva adottato "un approccio aperto, trasparente, spiegando sia quello che sapevamo che quello che non sapevamo".