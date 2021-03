Hong Kong e Macao: stop a uso vaccino Pfizer per motivi precauzionali

La sospensione è stata dettata da un lotto di vaccino con alcuni problemi legati all’imballaggio e per cui sono attualmente in corso delle indagini. Le autorità locali, comunque, hanno escluso rischi per la salute e confermato che i vaccini del lotto in questione “non sono stati utilizzati sui residenti"

Hong Kong e Macao hanno annunciato lo stop all'utilizzo del vaccino anti-Covid contro il coronavirus prodotto e sviluppato da Pfizer/BioNTech, dopo essere stati informati di un problema legato all’imballaggio di un lotto di fiale. "Per motivi precauzionali l'attuale vaccinazione deve essere sospesa durante la fase delle indagini", ha riferito il governo di Hong Kong in una nota. La scelta è stata presa dalle autorità dopo la segnalazione della Fosun, la società farmaceutica cinese che distribuisce in Cina il vaccino di Pfizer/BioNTech. In particolare, le fiale del lotto 210102 hanno mostrato “tappi difettosi” ma nessuno dei vaccini in questione è stato utilizzato sui residenti. Sia Hong Kong sia Macao, comunque, hanno escluso rischi per la salute.