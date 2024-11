Ny, trapianto di doppio polmone eseguito da un robot: primo al mondo

Protagonista dell'intervento una donna di 57 anni. Durante l'operazione, un team di medici lavora in tandem con il robot che opera, rimuove i polmoni malati, prepara il sito chirurgico per l'impianto e quindi impianta i polmoni del donatore

La donna ha passato anni alla ricerca di una cura prima di ricevere la chiamata in cui la clinica le comunicava di essere idonea per il trapianto. La procedura mira ad accelerare il processo di guarigione e ad abbreviare la degenza in ospedale. Durante l'intervento, un team di medici lavora in tandem con il robot che opera, rimuove i polmoni malati, prepara il sito chirurgico per l'impianto e quindi impianta i polmoni del donatore. A circa un mese dall’intervento, Mehrkar è già in piedi e cammina e tra pochi giorni sarà dimessa.