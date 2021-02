Pregliasco: “Prossime settimane delicate, varianti vera emergenza”

“Le prossime tre o quattro settimane saranno le più delicate. S’incrociano diversi fattori critici: le varianti che ora sono la vera emergenza, la campagna vaccinale che dovrebbe accelerare e zone specifiche che ci stanno indicando approcci inediti in questa nuova fase”. E’ il parere di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che ha parlato del momento attuale dei contagi da coronavirus, con un focus sul territorio lombardo, in un’intervista concessa al “ Corriere della Sera ”.

Pregliasco: “Solo alcune varianti provocano maggiori trasmissibilità”

Come sottolineato da Pregliasco, negli ultimi giorni, è cominciata una vera e propria nuova fase, con “battaglie localizzate” contro il virus e lockdown e vaccinazioni mirati, tutte strategie pensate con l’obiettivo di “contenere le varianti, con quella inglese B117 o del Kent la più insidiosa sul territorio lombardo”. Proprio le varianti del virus, ha sottolineato il virologo, “non sono terribili ma sono l’evoluzione naturale di qualsiasi virus e il Covid non fa eccezione: prima o poi si sviluppano”, ha spiegato. “Dopo oltre un anno di propagazione il virus si è relativamente indebolito e le modifiche sono replicazioni sbagliate che aiutano il Covid-19 a perdere meno potenza di contagio”, ha poi aggiunto. Ma le varianti sono tutte da temere? “Non tutte: i coronavirus a Rna evolvono di continuo attraverso mutazioni, addirittura fin dall’inizio della pandemia. Solo alcune varianti provocano maggiori trasmissibilità e patogenicità con forme più severe o bypassando l’immunità acquisita”, ha detto ancora. “Ecco perché il monitoraggio è cruciale”, è il monito del virologo.

La situazione in Lombardia

Sul territorio lombardo, preoccupano le situazioni di territori come Brescia e Bergamo. “Non potendo affrontare lockdown totali per evidenti motivi economici, si può solo agire in micro-aree dove la situazione dei contagi rischia di sfuggire di mano: in questo caso specifico con la vaccinazione della fascia d’età 60-79. Andrebbe ripensato anche lo screening nelle scuole con tamponi a tappeto”, ha detto Pregliasco. E anche Milano è tornata ad impensierire gli esperti, dopo un aumento dei contagi. “Nel caso di Milano e della sua area metropolitana il tallone d’Achille è negli spostamenti e nei fitti contatti fra persone, oltre al pendolarismo, ancora elevato nonostante lo smart working”, ha sottolineato l’esperto, secondo il quale “in presenza di varianti è necessario mantenere le procedure di igiene e sicurezza personale, riducendo il più possibile i contagi interpersonali”.

“Attenzione ai massimi livelli”

Lecito, in questo quadro, attendere una nuova ondata di casi, la cosiddetta “terza ondata”? Secondo Pregliasco è presto per dirlo, “ma bisogna riportare l’attenzione ai massimi livelli, anche se mi rendo conto che la popolazione sta vivendo una maratona oramai estenuante”.