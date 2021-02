Covid Brescia, sindaco: "Situazione in provincia molto critica"

Dopo i 901 contagi di ieri, oggi i casi continuano a salire nella provincia di Brescia raggiungendo quota 973. "La situazione è molto critica - ha spiegato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, nel corso di una diretta sul sito di Repubblica -, sta aumentando il numero di positivi e quello dei ricoverati". (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).

Del Bono: "Questa è la nostra seconda ondata"

"È vero che nel nostro territorio si fa un forte tracciamento - ha affermato il sindaco -, con un numero di tamponi più elevato che nelle altre province, ma abbiamo numero di positivi che sta crescendo e inizia a crescere il numero di ricoverati. Oggi siamo a circa 300 ricoverati all'Ospedale Civile e circa un migliaio in tutta la provincia - ha aggiunto Del Bono -. Un numero che sta crescendo rispetto a Natale e all'autunno del 2020 dove non c'era stata qui una seconda ondata vera. Questa è la nostra seconda ondata e noi sindaci della provincia siamo in apprensione".

"Scorretto parlare di vaccinazione di massa"

"La campagna di vaccinazione non è decollata - ha sottolineato il sindaco -. Siamo molto indietro sulla campagna di vaccinazione della cosiddetta Fase 1 e illudere i cittadini che siamo partiti nella vaccinazione di massa è un atto di scorrettezza. Nella provincia di Brescia - ha aggiunto - non sono ancora stati ultimati i vaccini al personale sanitario, anche di libera professione, non hanno ancora finito e completato le vaccinazioni nelle Rsa e Rsd, non abbiamo ancora avviato davvero una campagna di vaccinazione degli ultra 80enni". "Se arrivassimo a fine marzo avendo completato il perimetro dei sanitari e degli ultra 80enni sarebbe già un grande risultato - ha concluso Del Bono -. I grandi hub per i vaccini poi secondo me non basteranno, bisognerà avere luoghi anche di prossimità, si usino i luoghi di lavoro qui abbiamo aziende da centinaia di dipendenti".