Covid, a Brescia è boom di contagi: 901 nuovi casi

Continuano a salire i contagi a Brescia, dove i nuovi casi sono passati dai 506 di ieri ai 901 di oggi. Con quasi un terzo dei casi della regione, è la provincia più colpita della Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA)

Oggi la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha annunciato in conferenza stampa anche una rimodulazione della strategia prevista per il piano vaccinale, per cercare di affrontare l'emergenza di alcune zone della regione, come la provincia di Brescia, particolarmente colpite soprattutto dalla variante inglese. "Abbiamo deciso di indirizzare le risorse vaccinali verso quelle zone che rappresentano la maggiore criticità" ha spiegato Moratti.

Ieri invece il presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza che prevede una serie di misure urgenti per Brescia e provincia: fino al 2 marzo è prevista la sospensione della didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nonché nelle scuole dell'infanzia e nelle università. È inoltre vietato ai residenti di recarsi presso le seconde case.

I dati in Lombardia

Dopo Brescia, è la città metropolitana di Milano la zona della Lombardia più colpita con 773 casi, di cui 333 a Milano città, seguita da Monza e Brianza (274), Varese (273), Como (260), Bergamo (207), Pavia (200), Mantova (104), Cremona (83), Lecco (80), Lodi (45), Sondrio (11). Con 50.268 tamponi effettuati, sono 3.310 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto di positività in calo al 6.5% (ieri 7%). Calano i ricoveri in terapia intensiva (-2, 406 in totale) mentre aumentano negli altri reparti (+29, 3.946). I decessi sono 38 per un totale di 28.184 morti in regione dall'inizio della pandemia.