Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In tutta la Lombardia invece sono stati 2.480 i nuovi positivi al coronavirus a fronte di 35.149 tamponi effettuati. I ricoveri in terapia intensiva sono 408 mentre quelli negli altri reparti sono 3.917

Milano nelle ultime ore si sono registrati 532 nuovi contagi, di cui 223 nel capoluogo. In tutta la Lombardia invece sono stati 2.480 i nuovi positivi al coronavirus a fronte di 35.149 tamponi effettuati. I ricoveri in terapia intensiva sono 408 mentre quelli negli altri reparti sono 3.917. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:38 – In provincia di Milano 532 nuovi casi

Milano nelle ultime ore si sono registrati 532 nuovi contagi, di cui 223 nel capoluogo, nella provincia di a Bergamo 126, in quella di Brescia 506, Como 313, Cremona 51, Lecco 48, Lodi 45, Mantova 95, Monza e Brianza 143, Pavia 104, Sondrio 39 e a Varese 425.

A fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (7%). Di questi 89 sono 'debolmente positivi'. Salgono di 17 i casi di ricoverati in terapia intensiva (408) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 3.917 (+91). Sono stati 43 i morti (totale complessivo: 28.146).