Covid, in Lombardia 4.243 nuovi casi. A Brescia 973 contagi

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (più uno, in totale 1.407) e negli altri reparti (più 78, in totale 4.024). I decessi sono 44

In Lombardia su 51.473 tamponi effettuati sono 4.243 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO), con un tasso di positività in crescita all'8.2% (ieri 6.5%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (più uno, in totale 1.407) e negli altri reparti (più 78, in totale 4.024). I decessi sono 44 per un totale complessivo di 28.228 morti in regione.

A Brescia 973 nuovi contagi

La città metropolitana di Milano torna a essere la più colpita con 1.072 casi di cui 409 a Milano città, ma continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove i contagi sono in crescita. I casi dai 901 di ieri sono saliti oggi a 973. Sono in crescita anche i dati di tutte le altre province lombarde, da Monza e Brianza (356) a Bergamo (329), da Como (305) a Varese (316). Cresce il numero dei positivi anche a Pavia (243), Mantova (215), Lecco (137), Cremona (103), Lodi (57) e Sondrio (31).

Sindaco di Brescia: "La situazione in provincia è molto critica"

"La situazione in provincia di Brescia è molto critica - ha spiegato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, nel corso di una diretta sul sito di Repubblica -, sta aumentando il numero di positivi, oggi sono oltre 970 i casi segnalati, è vero che nel nostro territorio si fa un forte tracciamento, con un numero di tamponi più elevato che nelle altre province, ma abbiamo numero di positivi che sta crescendo e inizia a crescere il numero di ricoverati".