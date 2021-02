Vaccini, immunologa Viola: "Draghi ha azzardato, una dose non basta"

"Ha fatto un gravissimo errore - dice l'esperta a Sky Tg24 commentando la proposta del presidente del consiglio di somministrare a tutti una prima dose - Non si deve giocare a dadi con la salute delle persone". E sulle misure di contenimento dei contagi: "Non è assolutamente il momento di parlare di riaperture"

"Draghi ha azzardato a dire di somministrare una sola dose. Ha fatto un gravissimo errore. Non si deve giocare a dadi con la salute delle persone", lo dice l'immunologa Antonella Viola a Sky Tg24 in un lungo intervento in cui parla di Covid, restrizioni e vaccini. "Vaccinare il 75% delle persone? Per la fine dell'autunno o l'inizio dell'inverno è possibile. Ma prima dell'estate non è ipotizzabile", spiega. E sulle misure di contenimento dei contagi: "Non è assolutamente il momento di parlare di riaperture".