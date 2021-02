Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia su 51.473 tamponi effettuati sono 4.243 i nuovi casi di positività al Coronavirus, con un tasso di positività in crescita all'8.2%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:05 - In provincia di Milano 1.072 contagi: 409 in città

In Lombardia su 51.473 tamponi effettuati sono 4.243 i nuovi casi di positività al Coronavirus, con un tasso di positività in crescita all'8.2%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (più uno, in totale 1.407) e negli altri reparti (più 78, in totale 4.024). I decessi sono 44 per un totale complessivo di 28.228 morti in regione. La città metropolitana di Milano torna a essere la più colpita con 1.072 casi di cui 409 a Milano città, ma continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove i contagi sono in crescita. I casi da 901 sono saliti a 973.