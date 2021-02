Covid, un caso tra i danzatori della Scala: omaggio a Nureyev rinviato

La direzione del Piermarini ha disposto, a titolo cautelativo, di spostare a nuova data la registrazione dello spettacolo, dedicato al grande danzatore e coreografo, per un caso debolmente positivo nel Corpo di Ballo. L'omaggio avrebbe dovuto essere trasmesso in streaming domenica 28 febbraio

Spettacolo rinviato per un caso di Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) tra i danzatori. "Nel corso delle regolari verifiche sanitarie sugli artisti impegnati nelle produzioni scaligere è emerso nella giornata di ieri un caso debolmente positivo al test sul Covid-19 nel Ballo.

La Direzione del Teatro alla Scala ha quindi disposto a titolo cautelativo di rinviare la registrazione della serata “Omaggio a Nureyev” che era programmata per questo pomeriggio e avrebbe dovuto essere trasmessa in streaming domenica 28 febbraio sul sito e sui canali social del Teatro" si legge in un comunicato diffuso dal Piermarini.

"Le nuove date di registrazione e trasmissione in streaming saranno comunicate prossimamente".