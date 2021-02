Covid, attesa per la conferenza stampa Iss su andamento del contagio

Si svolgerà quest'oggi, a partire dalle 15.30, la consueta conferenza stampa coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute per aggiornare sulla situazione dei contagi da coronavirus nel nostro Paese

Si svolgerà quest'oggi, a partire dalle 15.30 la conferenza stampa, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, per aggiornare sulla situazione dei contagi da coronavirus nel nostro Paese. Dal consueto report settimanale, è emerso che l'indice di contagio rientra nel range 0,95- 1,07, con un limite superiore che comprende l'1, in crescita rispetto alla settimana precedente. Aumentano anche i casi per 100mila abitanti: 135 contro i 133 dello scorso periodo di valutazione.