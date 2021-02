Covid, Palù (Aifa): nuovi dati danno maggiore efficacia AstraZeneca

Lo ha dichiarato il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, in un'intervista a Sky TG24. "È bene che la popolazione si renda anche conto che i dati scientifici mai come questa volta stanno crescendo in tempi rapidissimi", ha aggiunto

"Adesso abbiamo nuovi dati per quanto riguarda AstraZeneca, che ci indicano, anche se non sono ancora stati pubblicati, che il vaccino è efficace intorno anche all'80% e soprattutto che distanziando la seconda dose si può arrivare a una copertura efficace fino a 12 settimane". A dirlo è il presidente dell' Aifa , Giorgio Palù, in un'intervista ai microfoni di Sky TG24. "È bene che la popolazione si renda anche conto che i dati scientifici mai come questa volta stanno crescendo in tempi rapidissimi", ha aggiunto.

Vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni: in arrivo nota ufficiale del ministero



Quanto al via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute, Palù nel corso del suo intervento ha confermato che "la nota ufficiale, che sarà un'indicazione per tutto il territorio nazionale, verrà emanata nella giornata di oggi o domani da parte del ministero".

"L'Aifa si è sempre tenuta ai dati scientifici e alle indicazioni che provenivano dall'Ema, quindi dalla valutazione dell'efficacia e della sicurezza del vaccino. E l'Aifa ha sempre detto e sostenuto che il vaccino era per tutte le età, quindi ha solo consigliato in base ai dati clinici che erano pervenuti, inizialmente quella fascia di età", ha aggiunto motivando la scelta iniziale dell'Aifa di raccomandare l'uso del vaccino AstraZeneca per le persone di età compresa tra i 18 e 55 anni, in assenza di patologie che aumentassero il rischio clinico associato all'infezione da Sars-CoV-2.