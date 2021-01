Da uno studio cinese sviluppato nuovo enzima utile contro l'Alzheimer

I test sui topi

Scoperta una possibile base comune per le malattie neurodegenerative

Nel corso dei loro test, come riporta un comunicato dell’agenzia di stampa cinese Xinhua, i ricercatori hanno dimostrato che questo enzima è cataliticamente potente e selettivo per la modulazione della neuroinfiammazione, un processo infiammatorio che può essere provocato da un danno tissutale sistemico o, più spesso, associato ad un danno diretto a carico del sistema nervoso centrale. In particolare, l’attività antiossidante di questo enzima sarebbe 160 volte più potente di quella della vitamina E naturale idrosolubile e nove volte quella degli antociani, dei pigmenti vegetali idrosolubili presenti nei fiori, nei frutti, nelle foglie o nei fusti di molte piante che assumono colore diverso, rosso, azzurro o violetto, come spiega anche il portale del polo ospedaliero "Humanitas". Si tratta di sostanze molto importanti per il benessere dell'organismo umano, “dal momento che svolgono diverse funzioni protettive. Le principali funzioni benefiche che vengono loro attribuite riguardano le loro capacità antiossidante, antinfiammatoria, antinvecchiamento e anti-radicali liberi a favore delle cellule del nostro organismo”. Per arrivare ai loro risultati, i ricercatori cinesi hanno condotto una serie di esperimenti sui topi, da cui è emerso come il clusterzyme abbia efficacemente alleviato la neuroinfiammazione e le lesioni cerebrali degli animali, oltre ad aver diminuito significativamente i loro fattori di infiammazione. In particolare, come spiegato dagli stessi studiosi, caratteristica particolare di questo enzima sono le sue piccole dimensioni che consentono il filtro naturale del rene, con la conseguenza che l'uso di farmaci contenenti clusterzyme può evitare danni agli organi come fegato e, appunto, reni.

Il ruolo degli enzimi

Gli esperti, infine, hanno sottolineato il ruolo degli enzimi come catalizzatori importanti nell’organismo, in virtù del fatto che possono aumentare la velocità di reazione chimica di oltre 100 volte in normali condizioni di temperatura e pressione. Ed il loro utilizzo riveste un ruolo significativo in campi della medicina come la neurologia, i trattamenti dei tumori e i biosensori. Tuttavia, hanno concluso i ricercatori, la maggior parte degli enzimi naturali sono difficili da preparare e conservare, poiché mostrano una scarsa stabilità e richiedono condizioni catalitiche difficili, rendendo difficile ottenerne un'applicazione su larga scala. Gli scienziati, ora, hanno in programma di implementare le funzioni del clusterzyme e di esplorare il suo potenziale terapeutico nel trattamento di altre importanti neuroinfiammazioni e malattie, come confermato da Zhang Xiaodong, coordinatore del team di ricerca.