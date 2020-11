Alzheimer: l’ansia potrebbe accelerare l’insorgenza della malattia

A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio presentato al meeting annuale della Rsna, la Radiological Society of North America, che potrebbero aprire la strada alla sviluppo di nuove terapia per rallentare il declino cognitivo

Nella lotta alle demenze, gran parte della battaglia è quella che si compie sul fronte della prevenzione e della diagnosi precoce. Un’opportunità per migliorare lo screening e la gestione dei pazienti con decadimento cognitivo lieve precoce arriva dai risultati di un nuovo studio presentato al meeting annuale della Rsna, la Radiological Society of North America, dal quale è emerso un legame tra i sintomi dell'ansia e una progressione più rapida verso la malattia di Alzheimer. Sebbene, al momento non sia chiaro il ruolo dell’ansia nella progressione della patologia, i risultati del nuovo studio potrebbero aprire la strada alla sviluppo di nuove terapie per rallentare il declino cognitivo, andando a intervenire proprio sui livelli di ansia dei pazienti.