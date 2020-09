Alzheimer, dieta e esercizio potrebbero rallentarne l’insorgenza

I risultati della ricerca

“È noto da tempo che cambiamenti di stile di vita come questi possono ridurre il rischio di demenza nella popolazione generale. Questo studio indica in aggiunta che con il giusto intervento, le persone che accusano declino cognitivo possono mantenere sufficiente neuroplasticità nel cervello per recuperare dal declino", precisa il coordinatore dello studio, Mitchell McMaster, della Research School of Population Health dell'ateo. "Vi sono numerosi fattori di rischio di demenza negli stili di vita, come obesità e cattiva dieta. Questa è un'indicazione molto netta, che se si modifica lo stile di vita, vi sono buone probabilità di ridurre il rischio di demenza", aggiunge l’esperto, intenzionato ad approfondire quanto emerso dallo studio iniziale. "Questo era uno studio “di prova di concetto”, in cui si possono fornire prove che mostrano di operare nel breve termine, per portare a uno studio più ampio che possa fornire prove più conclusive”.