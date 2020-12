Leucodistrofia metacromatica, via libera alla terapia genica

La leucodistrofia metacromatica è una gravissima malattia metabolica e neurodegenerativa di origine genetica, che si stima colpisca un bambino ogni centomila. Oggi, come si legge anche dal comunicato diffuso da Fondazione Telethon, è stata approvata in Europa la prima terapia genica, per una patologia che è causata da mutazioni in un gene, arilsulfatasi-A (ARSA), che portano all'accumulo di particolari sostanze chiamate solfatidi nel cervello e in altre parti dell'organismo, tra cui fegato, cistifellea, reni e milza.

Nuove possibilità per i bambini

approfondimento

Rna arma e bersaglio per lotta a malattie neurodegenerative

Gli esperti spiegano che la leucodistrofia metacromatica può rivelarsi in diverse forme, classificabili in base all'età di insorgenza: il farmaco “Libmeldy” è indicato proprio per i bambini con le forme tardo-infantili o giovanili-precoci. "L'approvazione di Libmeldy apre nuove possibilità per i bambini affetti da leucodistrofia metacromatica per cui il farmaco è indicato e per i quali fino a oggi non c'era alcuna opzione disponibile", ha detto Bobby Gaspar, amministratore delegato di Orchard. "E’ il primo prodotto di Orchard approvato sul mercato e sono molto orgoglioso di tutta la squadra che ha permesso di raggiungere questo importante risultato. Siamo grati e onorati di aver potuto offrire questa opportunità ai pazienti europei", ha poi aggiunto. "Questo risultato arriva a dieci anni di distanza dal trattamento del primo paziente nell'ambito dello studio clinico avviato presso il nostro istituto e segna una vera svolta per i pazienti affetti da leucodistrofia metacromatica che da così tanto tempo sono in attesa di una risposta terapeutica", ha invece commentato Luigi Naldini, direttore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano. "Il nostro lavoro all'SR-Tiget e' stato determinante, sia nella fase preclinica, in cui e' stato dimostrato il razionale alla base di questo approccio terapeutico, sia nel primo studio clinico sperimentale sui pazienti che ne ha dimostrato le grandi potenzialità terapeutiche", ha sottolineato.

Il farmaco nella versione crio-preservata

Ora, l'autorizzazione all'immissione in commercio di Libmeldy sarà valida in tutti i 27 Paesi membri dell'Unione europea, oltre a Regno Unito, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Il farmaco sarà disponibile anche nella formula crio-preservata, ovvero una procedura che prevede il congelamento delle cellule del paziente una volta che sono state ingegnerizzate con il vettore virale e permette così di effettuare la correzione genetica anche in un luogo diverso da quello in cui si trova il paziente. Questo significa che le officine farmaceutiche in grado di effettuare la modifica genetica potranno inviare il farmaco anche a centri clinici molto distanti nel mondo, aumentando le possibilità di accesso alla terapia. La terapia genica, ha spiegato ancora Fondazione Telethon, è in fase di sperimentazione anche negli Stati Uniti, dove al momento non è ancora stata approvata dall'ente regolatorio, la Food and Drug Administration (FDA).