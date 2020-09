Covid-19, Inail: al 31 agosto denunciati 52.209 contagi sul lavoro

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail, con riferimento alla data del 31 agosto scorso, sono in tutto 52.209, “con un’incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data”, come comunica l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all’interno dell’ottavo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale. E’ questo solo uno dei dati emersi nel rapporto pubblicato oggi, 21 settembre, in cui si scopre che nel mese di agosto sono stati 846 i casi segnalati in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio. I casi mortali sono, invece, 303 in tutto, “circa un terzo dei decessi denunciati all’Inail da inizio anno e con un’incidenza dello 0,9% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss al 31 agosto”, 27 in più rispetto ai dati rilevati un mese prima, concentrati in particolare tra gli uomini (83,8%) e nelle fasce 50-64 anni (69,3%) e over 64 anni (19,8%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Inoltre, considerando il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Inail stesso, si nota come il 71,3% dei lavoratori contagiati siano donne e l’età media scende a 47 anni.