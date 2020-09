"Nations United", il film dell'Onu sull'impatto del Covid nel mondo

Cambiamenti climatici, discriminazioni razziali e di genere, povertà: la lotta a queste e altre piaghe di livello mondiale è stata fortemente rallentata dalla pandemia che ha colpito tutto il pianeta nel 2020. “Nations United - Urgent Solutions For Urgent Times”, diretto da Richard Curtis, con l’attivista Malala Yousafzai e star del calibro di Beyoncé, è stato lanciato oggi, 19 settembre, sul canale YouTube delle Nazioni Unite con Sky partner del progetto

"Su certi problemi stiamo tornando indietro di 25 anni". Queste le parole di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Il riferimento è al Coronavirus e all’impatto devastante che la pandemia ha avuto e sta tutt’ora avendo non soltanto sulla salute dei cittadini ma anche sulla lotta ad altri grandi problemi che affliggono il nostro pianeta. Ed è proprio questo il tema di "Nations United - Urgent Solutions For Urgent Times", un cortometraggio diretto da Richard Curtis e lanciato oggi, 19 settembre, sul canale YouTube delle Nazioni Unite, con Sky partner del progetto e con la partecipazione, tra gli altri, dell’attivista Malala Yousafzai e di personaggi del calibro di Beyoncé, Thandie Newton, Forest Whitaker, Don Cheadle and Burna Boy (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Antonio Guterres: "Tutti i progressi compiuti sono adesso in discussione" approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Il docufilm è stato diretto dal regista Richard Curtis ed è stato pubblicato per il 75mo anniversario delle Nazioni Unite. Poco prima dell’uscita del cortometraggio, durante un’intervista a Sky News, il segretario generale Antonio Guterres ha sottolineato come "la pandemia ha dimostrato quanto siamo vulnerabili in relazione a un virus microscopico che ci ha messo in ginocchio e che ci ha fatto capire quanto siamo deboli davanti, per esempio, ai cambiamenti climatici e molte altre sfide che stiamo affrontando". Lo stesso Guterres ha poi affermato: "La verità è che tutti i progressi compiuti nella lotta alla povertà, alla fame, alle discriminazioni, per uno sviluppo sostenibile, sono stati messi in discussione e ora dobbiamo aumentare i nostri sforzi per provare a raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo prefissati prima della pandemia".