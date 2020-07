Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni

Lo segnalano i dati, differenziati tra cumulativi e relativi all'ultimo mese, che provengono dal sistema di sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, elaborati dall’Iss integrando i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell’Iss stesso

Nell’ultimo mese, in Italia, l’età media dei pazienti positivi al nuovo coronavirus è scesa da 61 a 50 anni. E’ uno dei dati che emerge dall’ultimo report aggiornato , legato al monitoraggio del Covid-19 e prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità, che differenzia chiaramente i dati cumulativi e quelli solamente relativi agli ultimi 30 giorni rispetto al documento più recente diffuso, datato 3 luglio 2020. I dati provengono dal sistema di sorveglianza integrata Covid-19 in Italia e sono elaborati dall’Iss integrando i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell’Iss stesso.

Le differenze emerse

L’età media più bassa dei positivi al Covid-19 in Italia, potrebbe essere legata allo "spostamento" dei test sul territorio in forma preventiva e non più in ospedale sui casi già seri. Da questa differente prospettiva, infatti, emergono molti casi asintomatici e paucisintomatici, in prevalenza riguardanti proprio persone più giovani, coloro che a febbraio e marzo, quasi sicuramente, non erano stati monitorati nel picco dell’emergenza. I numeri che emergono dall’infografica dell’Iss dicono che, considerando i casi cumulativi, dall’inizio della diffusione del coronavirus sono stati 240.748 (dato aggiornato al 2 luglio 2020) i casi positivi nel nostro Paese, di cui 29.506 hanno riguardato gli operatori sanitari. L’età mediana dei contagiati è stata pari a 61 anni, il 45,8% sono uomini e il 54,2% donne, mentre i deceduti sono stati 33.800, con un tasso di letalità pari al 14%. Considerando invece gli ultimi trenta giorni rispetto alla data del report, sono stati 6.506 i casi segnalati, 319 hanno riguardato operatori sanitari, mentre l’età mediana è stata pari a 50 anni con il 45,6% dei contagiati tra gli uomini ed il 54,4% tra le donne. I deceduti sono stati 83.

I casi per fascia d’età

Altri dati emersi e confrontati tra cumulativi e riguardanti solo gli ultimi 30 giorni alla data del report, segnalano che gli under 50 colpiti dal virus sono mediamente il 28,8% dei casi, mentre nell'ultimo mese questa percentuale è salita al 42,9% (2793 casi nella classe di età 19-50 anni). L'8,04% dei casi più recenti ha riguardato pazienti nella fascia di età tra 0 e 18 anni (523 casi), che invece rispetto al dato cumulativo dall'inizio dell'emergenza erano solo il 2,3%. Gli over 70, i più colpiti con il 38,1% dei casi totali, nell'ultimo mese sono diminuiti, attestandosi al 21,3% del totale, ovvero 1384 casi.