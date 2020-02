Il coronavirus preoccupa il 62% degli italiani

Il coronavirus 2019-nCoV, che ha fatto la propria comparsa nella città cinese di Wuhan, nell’Hubei, lo scorso 24 dicembre, preoccupa il 62% degli italiani.

Nello specifico, stando ai dati emersi dal sondaggio condotto da Swg su un campione composto da mille persone, il 44% degli intervistati ha dichiarato di essere abbastanza preoccupato, mentre per il 18% la preoccupazione è maggiore. Inoltre, si è dichiarato poco preoccupato il 30% degli intervistati. Il nuovo coronavirus non fa paura solamente all’8% degli italiani.

I dati emersi dal sondaggio

Il sondaggio ha analizzato anche l’opinione degli italiani sulle azioni messe in atto dal governo della Penisola.

È emerso che il 49% degli intervistati ritiene che siano state prese tutte le misure necessarie per prevenire e ostacolare la diffusione del virus 2019-nCoV in Italia. Una percentuale nettamente inferiore, il 27% del campione, sostiene che il governo italiano avrebbe potuto fare di meglio.

La restante parte degli intervistati si è astenuta dalla risposta in quanto probabilmente non sufficientemente informato a riguardo.

Inoltre, quasi tre italiani su quattro ritengono che il nuovo virus rappresenti un’emergenza reale, mentre il 24% del campione è “abbastanza” convinto che il coronavirus non sia così grave e che sia frutto di una montatura mediatica, teoria appoggiata fortemente dal 4% degli italiani.

Gli italiani appoggiano le scelte del governo cinese?

Il sondaggio ha anche raccolto le opinioni degli italiani in merito alla gestione del coronavirus da parte del governo cinese.

Dalle risposte a questo ulteriore test, è emerso che il 39% degli intervistati ritiene che la diffusione dell’epidemia sia dovuta soprattutto all’inefficienza della gestione da parte del governo cinese. Buona parte del campione, il 46%, sostiene, invece, che il virus avrebbe potuto diffondersi ovunque.

Nelle ultime due settimane, stando a quanto emerso dal sondaggio, il 37% degli italiani ha dichiarato di lavarsi più spesso le mani e di evitare i luoghi particolarmente affollati, i locali e le persone asiatiche. Solo l’1% degli intervistati ha acquistato una mascherina, e il 3% ha preferito cancellare o rinviare dei viaggi.