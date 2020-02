Coronavirus, il belga contagiato: "Non mi sento malato"



Dice di stare bene e "non sentirsi malato" il cittadino belga di 54 anni contagiato dal coronavirus che da lunedì e' in quarantena all'ospedale Saint-Pierre di Bruxelles. Lo riportano diversi media locali citando un'intervista all'uomo originario delle Fiandre occidentali realizzata dal quotidiano Het Laatste Nieuws. "All'improvviso i medici sono venuti a dirmi che avevano delle cattive notizie per me. Ho dovuto fare immediatamente una doccia e poi mi hanno fornito degli abiti protettivi in modo che potessi essere trasferito in ambulanza", ha raccontato l'uomo. Il 54enne e' stato rimpatriato domenica dalla Cina, dove lavora da cinque anni in una fabbrica a 120km da Wuhan, epicentro dell'epidemia. Sua moglie, invece, e' rimasta in Cina e questo per lui e' fonte di preoccupazione. "E' possibile che sia gia' portatrice del virus", afferma l'uomo, "fortunatamente abbiamo riempito il nostro congelatore visto che la nostra città di Huangshi, a 100 km da Wuhan, e' stata messa in isolamento".