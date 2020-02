Visita a sorpresa di Sergio Mattarella alla scuola Manin al quartiere romano dell'Esquilino, da molti considerato la Chinatown della Capitale. La decisione di Mattarella arriva nei giorni in cui l'allarme per la diffusione del coronavirus cresce anche in Europa (LO SPECIALE - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA MAPPA DEL CONTAGIO).

L'istituto con bimbi di tante nazionalità

Nell'istituto ci sono tra il 40 e il 50 per cento di alunni di nazionalità non italiana anche se nati in italia. Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato alcune classi, si è intrattenuto con i bambini e i docenti, e un gruppo di ragazzi delle medie - di diverse nazionalita - ha cantato l'inno di Mameli.

Conte: "Sciocco discriminare i cinesi"

Nelle stesse ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che "discriminare i cinesi, i bambini cinesi, come avviene in alcune classi, è assolutamente sciocco" . "Una corretta informazione ci porta a dire che sia sciocco - ha detto Conte - e che non c'è nessun rischio" di contagio "legato alla componente etnica".