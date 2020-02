Coronavirus, si aggrava coppia di cinesi a Roma, 490 morti. DIRETTA

Il 17enne italiano rimasto a Wuhan non ha il coronavirus e tornerà presto a casa, mentre un uomo di 60 anni, da poco tornato dalla Cina, è in isolamento a Livorno, in attesa dei risultati del test. Dimessa una donna a Reggio Calabria. Si aggravano le condizioni della coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani, mentre i controlli in aeroporto con i termoscanner vengono estesi a tutti i voli internazionali in arrivo e, a Fiumicino, anche su quelli nazionali. Polemica sulla richiesta di quattro governatori leghisti di impedire l'accesso a scuola ai bambini rientrati dalla Cina. Conte invita a "fidarsi di chi ha le competenze" per tutelare i cittadini dal contagio, ma la Lega insiste. Accordo fra ministero della Salute e twitter contro le fake-news.