Premier Meloni a conferenza ambasciatori: "Ue, Nato e Onu capisaldi"

Unione europea, Nato, Onu, sono "i capisaldi della politica estera italiana, nei quali l'italia intende giocare un ruolo da protagonista". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina. Sulle violenze in Iran la premier ha ribadito "quello che ho già detto, siamo solidali con loro. Considero la violenza su pacifici manifestanti e sulle donne in Iran qualcosa di inaccettabile". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SU MANOVRA E GOVERNO - GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).

"Vi ringrazio per il lavoro silenzioso, fondamentale, strategico che portate avanti ogni giorno nell'interesse della nazione", ha detto Meloni durante il suo discorso, sottolineando che "voi siete bandiere dell'Italia, nel senso di essere portatori di un'identità che è sempre, la base di qualsiasi possibile dialogo. Non si può parlare con gli altri se non si è consapevoli di ciò di cui si è portatori".

"Ci troviamo di fronte a sfide enormi ed è necessario utilizzare al meglio le nostre risorse - ha affermato il presidente -, gli strumenti della politica estera, della diplomazia, della sicurezza. Siamo di fronte alla missione di difendere il sistema che abbiamo creato dalle macerie della seconda guerra mondiale". Secondo Meloni "bisogna evitare il rischio che questa situazione si riduca al racconto dell'Occidente, nostro campo da gioco, contro il resto del Mondo". Per questo serve il 'dialogo'. Il conflitto in Ucraina è uno spartiacque, dobbiamo rinnovare i rapporti con i nostri paesi amici".

"In tutte le culture questo è il momento della vittoria della luce sulle tenebre - ha dichiarato Meloni -, invece l'Ucraina vive la quasi totalità delle sue giornate senza energia elettrica. Per capire come stanno gli ucraini, chiederei a tutti gli italiani di spegnere un'ora al giorno tutta l'energia di cui dispongono, per capire cosa significa avere persone che difendono la libertà e l'amore di patria".