Ucraina, rifugiata di 46 anni muore appena arrivata a Roma

Una donna di 46 anni, in fuga dalla guerra in Ucraina, è morta questa mattina a Roma dopo esser scesa dal pullman che l'aveva portata nella Capitale insieme ad altri rifugiati. È accaduto poco dopo le 7:30 in piazzale 2 ottobre, in zona Colombo. La 46enne si è accasciata a terra davanti ai due figli piccoli, di 10 e 11 anni. Ad allertare i soccorsi è stata la polizia presente sul posto. Non appena giunti, i sanitari del 118 hanno provato a rianimare la donna per oltre mezz'ora ma alla fine non hanno potuto fare altre che constatare il decesso. I bambini si trovano ora in una struttura di accoglienza.