Ucraina, il piano della Regione Lazio per l’accoglienza dei profughi

Tra le iniziative messe in campo numeri verdi, sportelli informativi e assistenza sanitaria e abitativa, bonus acquisti, trasporti gratis e sostegno, anche psicologico. Da stasera saranno online un vademecum e una serie di F.A.Q. in lingua ucraina. Il Consiglio regionale ha messo a disposizione 500mila euro per i Comuni che interverranno su questa emergenza

La Regione Lazio, in coordinamento con il Comune di Roma e il prefetto Matteo Piantedosi, si è attivata per accogliere i profughi in arrivo dall’Ucraina, attivando tra le altre cose numeri verdi, sportelli informativi, assistenza sanitaria, psicologica e abitativa, oltre a predisporre bonus acquisti e trasporti gratis. "Dal 5 marzo abbiamo attivato il sistema di accoglienza e per ribadire il sostegno a questa causa il prossimo sabato, insieme al sindaco Gualtieri, sarò presente alla manifestazione europea dei sindaci a Firenze", ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE - LA MAPPA DEI PROFUGHI)

Il piano leggi anche Guerra Ucraina, Zingaretti: "Chi vuole aiutare consumi meno energia" A partire da stasera sul sito della Regione saranno pubblicati un vademecum e una serie di F.A.Q. in lingua ucraina. “Nel vademecum - ha spiegato Zingaretti - ci saranno tutte le informazioni, anche quelle relative al ricevimento di un permesso di soggiorno temporaneo e ai servizi previsti dalle varie istituzioni. I numeri a cui far riferimento sono il 112 e il 118 che faranno da ponte di collegamento con gli altri servizi, insieme al numero 800118800: numero specifico per l'assistenza sanitaria. Sono previsti anche hub per tamponi e vaccini". Il presidente ha poi aggiunto che "insieme al prefetto Piantedosi e con la collaborazione della comunità ucraina di Roma, abbiamo calcolato la disponibilità di massima fino a 10mila posti letto. I cittadini ucraini fuggiti dalle zone di guerra una volta ricevuto il permesso di soggiorno temporaneo STP/ENI avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente su tutta la rete di trasporto Cotral del Lazio. Il sistema sanitario ha già attivato oltre 100 posti letto per i bisognosi di cure: 12 i bambini ricoverati nelle strutture a oggi, più due già visitati e dimessi. Su questo organizzeremo come Regione Lazio il primo volo per andare a recuperare al confine bambini che saranno poi trasferiti all'ospedale Bambin Gesù di Roma”, ha fatto sapere.

Le altre iniziative leggi anche Guerra in Ucraina, Putin: sanzioni alla Russia sono illegittime Altre iniziative saranno poi previste in uno specifico bando regionale, tra cui sostegno scolastico, psicologico, legale, alfabetizzazione, bonus occupazionali, bonus per l'acquisto di strumentazione legata alla connettività "in modo che le madri e i bambini che qui troveranno riparo potranno rimanere in contatto con gli uomini e i padri al fronte in Ucraina. Il Consiglio regionale del Lazio ha messo a disposizione 500mila euro per i Comuni che interverranno su questa emergenza", ha concluso.

L’accoglienza a Roma leggi anche Guerra Ucraina, Usa avvertono: "Russia potrebbe usare armi chimiche" Per quanto riguarda invece la città di Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha riferito che la Capitale “farà tutto il possibile per accogliere i profughi di questa guerra e in tal senso è già stata costituita una task force comunale. Al numero verde (800938873) che è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, in soli sei giorni sono state circa 6.000 le chiamate ricevute e più di 200 le email di aiuto arrivate all'indirizzo di posta elettronica (emergenza.ucraina@comune.roma.it). Sono 154 invece i cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, prevalentemente donne e bambini, già accolti negli alberghi di Roma" ha spiegato il primo cittadino. "Lunedì 14 Marzo con RefugeeWelcome lanceremo l’Albo delle Famiglie Accoglienti", ha concluso Gualteri. Per il prefetto Piantedosi, infine, nell'accoglienza si dovrà "tenere conto per i ricongiungimenti familiari dei tanti cittadini ucraini già presenti: nell'area di Roma sarebbero circa 814 le persone accolte. Ci siamo organizzati per una capienza di massima di circa 10mila posti, sono 186 gli immobili a disposizione censiti e resi disponibili, di cui 69 di Roma Capitale".