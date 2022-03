Guerra Ucraina, Zingaretti: "Chi vuole aiutare consumi meno energia"

Mondo

Guerra Ucraina, summit a Versailles per ridisegnare la potenza europea

I capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri discuteranno di difesa, crescita economica e delle possibilità per diventare più indipendenti dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico alla luce del conflitto ucraino. Gli obiettivi sono chiari, ma la strada per raggiungerli è ancora in via di definizione

Inizia oggi a Versailles una due giorni di summit che vedrà i capi di Stati e di governo dell’Unione europea discutere di tematiche cruciali come la difesa comune, costruire una base economica più solida e ridurre le dipendenze energetiche del blocco: una necessità che si è fatta ancora più impellente dopo la guerra in Ucraina e il deterioramento dei rapporti con Mosca, dovuto anche alla decisione di sanzionarla

Il vertice, che doveva segnare l’apice della presidenza francese ed era stato pensato come ‘brainstorming’ per cambiare il Patto di stabilità, si svolgerà a poche ore dal bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol e parzialmente in concomitanza con un altro incontro importantissimo: quello tra il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il suo omologo russo Sergey Lavrov ad Antalaya, in Turchia