Guerra in Ucraina, Roma pronta ad accogliere i profughi

Guerra Russia-Ucraina, migliaia di profughi nei Paesi vicini. FOTO

Mentre ormai si combatte senza tregua in Ucraina, esplode il dramma dei profughi e degli sfollati. Kiev, Odessa, Mariupol, Kharkiv: centinaia di migliaia sono le persone in fuga dalle città in guerra, minacciate dalle bombe e dai carri armati russi. Alcune di loro hanno raggiunto i Paesi vicini, come Polonia, Romania e Slovacchia

Tante le donne e i bambini, mentre molti uomini sono rimasti in Ucraina. Secondo l'Unhcr, i rifugiati dall'Ucraina sono già oltre 300mila e il numero continua a crescere (nella foto, una famiglia che è riuscita a raggiungere la Polonia)