1/7 ©Ansa

Mentre ormai si combatte senza tregua in Ucraina, esplode il dramma dei profughi e degli sfollati. Kiev, Odessa, Mariupol, Kharkiv: centinaia di migliaia sono le persone in fuga dalle città in guerra, minacciate dalle bombe e dai carri armati russi. Alcune di loro hanno raggiunto i Paesi vicini, come Polonia o Romania

GUARDA IL VIDEO: Ucraina, in migliaia in fuga dal Paese: le testimonianze