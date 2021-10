G20 Roma, Lamorgese: “Ottimo gioco di squadra, garantita sicurezza”

Lamorgese: "Apprezzamento per lavoro forze dell'ordine"

approfondimento

G20 a Roma, leader alla Fontana di Trevi per il lancio della monetina

Il ministro ha voluto esprimere il suo "sincero e riconoscente apprezzamento" per il lavoro di tutti gli uomini e le donne delle forze di polizia, delle forze armate, delle polizie locali che, in un fine settimana "complesso" dal punto di vista dell'ordine pubblico, hanno garantito con "efficienza e professionalità" la sicurezza dei leader. "Grazie a tutte le componenti del sistema sicurezza per l'ottimo gioco di squadra che ha assicurato l'ordinato e sereno svolgimento del vertice" ha aggiunto il titolare del Viminale" ribadendo che si è trattato di una prova "molto impegnativa" superata anche grazie ad una "attenta programmazione delle attività e dei servizi, condivisa in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e con un livello eccellente di coordinamento e di raccordo tra tutte le forze in campo, sia nella fase di prevenzione sia in quella di controllo e di vigilanza del territorio".