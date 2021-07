Banda Fratelli Bianchi: botte a padre e figlio per 20 euro, condanna

Nuova condanna nella giornata di ieri per la banda dei fratelli Bianchi dopo il pestaggio, avvenuto la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso a Colleferro, del 21enne Willy Monteiro Duarte (morto in seguito all’aggressione) che aveva tentato di sedare una rissa nella quale era rimasto coinvolto un amico (I FUNERALI - GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA). Per una vicenda del 2019 legata allo spaccio di cocaina è stato condannato a tre anni di reclusione Andrea Cervoni, un membro del gruppo. Nel frattempo, giovedì prossimo, davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, è attesa un’altra udienza del processo per la morte di Willy.