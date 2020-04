“In Calabria ci sono modi davvero unici per preparare il pesce, come dimostra il Polpo e peperoni”, spiega Balzano. La ricetta è nata a Cirò Marina, paese in provincia di Crotone noto per i suoi vini, ma che ha tanto da offrire anche in fatto di cucina di mare (foto: Teresa Balzano/Peperoni e Patate)