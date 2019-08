Governo balneare, tutti i precedenti: da Leone a Rumor. FOTO

Le tensioni tra socialisti e democristiani, all'indomani di una vivace campagna per le elezioni del 14-15 giugno 1987, resero improponibile la candidatura del segretario della Dc De Mita alla guida del governo. Per far decantare la situazione si pensò allora di fare ricorso a un governo di transizione e Giovanni Goria (nella foto) fu ritenuto l'esponente politico più indicato ad assumerne la guida. Restò in carica dal 29 luglio 1987 al 13 aprile 1988, per un totale di 259 giorni, ovvero 8 mesi e 15 giorni