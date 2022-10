3/13 ©Ansa

Nel 1989 diventa rettore dell’Università Bocconi. Cinque anni dopo ne è presidente. Dal 1995 al 2004 è commissario europeo. Il 9 novembre 2011 viene nominato senatore a vita da Giorgio Napolitano. Pochi giorni dopo viene chiamato a subentrare a Silvio Berlusconi come presidente del Consiglio. Ha partecipato a vari think-tank internazionali in ambito economico ed è stato internal advisor per Goldman Sachs. Alle elezioni del 2013 si è presentato alla guida della coalizione Con Monti per l’Italia, di cui ha ricoperto il ruolo di presidente per meno di un anno

