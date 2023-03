8/12 ©Ansa

LE PENSIONI – Altro intervento per cui viene ancora ricordato è quello sulle pensioni, insieme all’allora ministra del Lavoro Elsa Fornero. La “Legge Fornero” di fatto allungava i tempi necessari per andare in pensione ed estendeva il metodo contributivo. Il problema furono alcune categorie particolari, come gli “esodati”, persone che avevano accettato il licenziamento in cambio di aiuti economici per arrivare alla pensione. Così questi esodati si ritrovarono in un limbo, un periodo scoperto sia dagli assegni frutto dell’accordo che da quelli pensionistici

Pensioni, da Legge Fornero a Quota 103: riforme e "finestre" recenti