Sugli altri immobili posseduti dalla coppia, anche se occupati abitualmente, ad esempio per motivi di lavoro, non scatta l'esenzione e si paga la tassa regolarmente. Una coppia non sposata, invece, non costituendo "nucleo familiare", non deve indicare un'unica dimora abituale, con l'effetto di poter godere di una doppia esenzione Imu