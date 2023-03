3/10 ©Getty

In Italia manca manca una legge sul riconoscimento del legame di parentela tra figli e genitore non biologico. L’unico genitore riconosciuto è quello biologico, mentre l’altro non ha diritti. Quindi spesso ha bisogno di una delega per una serie di normali azioni come prendere i figli a scuola, firmare un permesso per una gita scolastica o un modulo per un vaccino. Per avere una qualche forma di riconoscimento possono volerci anni

Il Comune di Milano interrompe le registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali