I sindaci che vogliono continuare a riconoscere i figli di coppie gay

I sindaci di importanti città italiane, in questi ultimi giorni, hanno dichiarato di voler continuare a trascrivere i certificati di nascita dei figli nati da coppie che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri o da coppie di donne che abbiano fatto la fecondazione assistita all’estero. La gestazione per altri (Gpa) è una tecnica che prevede che la gravidanza sia portata avanti da una persona esterna alla coppia. L’argomento in questi giorni è caldo per via di una circolare del ministero dell’Interno che invita a non registrare i genitori non biologici negli atti di nascita di figli nati con queste tecniche.